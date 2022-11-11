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Розслаблятися зарано: Гуменюк повідомила, що в Херсоні триває "потужна бойова робота"

Розслаблятися зарано: Гуменюк повідомила, що в Херсоні триває "потужна бойова робота"

Київ • УНН

 • 208642 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Відступаючи з Херсона, російські окупанти замінували великі ділянки місцевості, тому розслаблятися ще зарано – у місті триває “потужна бойова робота”. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

Деталі

"Наразі триває військова бойова робота, вона досить важка і потужна, але місцеві жителі демонструють що вони пітримують цю роботу", – сказала Гуменюк.

За її словами окупанти залишили після себе дуже багато неприємних сюрпризів.

"Зокрема, замінування великих ділянок місцевості, доріг, об'єктів критичної інфраструктури та інших об'єктів соціального забезпечення. (...) Тому треба дуже ретельно розподіляти приступи радощів, ейфорії, яка присутня в глибині душі, не втрачати пильності і обережності. Розуміти, що підступність ворога дуже велика. І пам'ятати, що укріплення на лівому березі ще досить близькі до тих територій, які зараз ними залишені, можуть бути потужні масовані обстріли”, – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо

Головне управління розвідки повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

Раніше Міністерство оборони російської федерації заявило, що російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Дніпра на Херсонщині.

У мережі поширюють фото центру Херсона з українськими прапорами.

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