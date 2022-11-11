Расслабляться рано: Гуменюк сообщила, что в Херсоне продолжается "мощная боевая работа"

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"Сейчас идет военная боевая работа, она достаточно тяжелая и мощная, но местные жители демонстрируют, что они поддерживают эту работу", – сказала Гуменюк.

По ее словам оккупанты оставили после себя очень много неприятных сюрпризов.

"В частности, заминирование больших участков местности, дорог, объектов критической инфраструктуры и других объектов социального обеспечения. (...) Поэтому надо здесь очень тщательно распределять приступы радости, эйфории, которая присутствует в глубине души, не терять бдительности и осторожности. Понимать, что коварство врага очень большое. И помнить, что укрепления на левом берегу еще достаточно близки к тем территориям, которые сейчас ими оставлены, могут быть мощные массированные обстрелы”, – подчеркнула Гуменюк.

Напомним

Главное управление разведки сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины.

Ранее Министерство обороны российской федерации заявило, что российские оккупанты с техникой и вооружением покинули правый берег Днепра в Херсонской области.

В сети распространяют фото центра Херсона с украинскими флагами.