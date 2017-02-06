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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Розробник WOG БОТа: месенджери будуть брати на себе все більшу частину діджитал-комунікації бренду зі споживачем

Київ • УНН

 • 10478 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голова digital-відділу мережі АЗК WOG Дмитро Демидов поділився прикладним досвідом використання чат-ботів в рутинній роботі відділу маркетингу, передає УНН.

Розробник WOG БОТа: месенджери будуть брати на себе все більшу частину діджитал-комунікації бренду зі споживачем

За його словами, поняття “соціальна мережа” незабаром може перетворитися в месенджер, зберігши для рекламодавця можливості комунікації в більш зручному для клієнта вигляді і форматі.

Він зазначив, що таким гарним прикладом є WOG ВОТ , який перш за все створений, для лояльних споживачів, які зіткнулися з якимось невирішеним питанням, а також для нових клієнтів, які вирішили стати учасниками програми лояльності ПРАЙД, але у них виникли складнощі. Також бот буде корисний тим, у кого не встановлено наше мобільний додаток WOG PRIDE, правда, бот значно обмежений функціоналом на відміну від додатка.

“Коли ми тільки запустили WOG ВОТ, я показав його одному товаришу. Він сказав: „Дуже добре, це як раз для мене. Ненавиджу дзвонити на гарячу лінію і спілкуватися з людьми, для мене це складно“. Тоді я зрозумів, що знайшов цільову аудиторію продукту”, — розповів Д.Демидов.

Також він зазначив, що вартість створення такого чат — бота, як мінімум у два рази, дешевше ніж виплачувати заробітну плану двом працівникам кол — центру.

“Вартість створення чат-бота можна прирівняти до двох зарплат працівника колл-центру, а якщо користуватися вже готовими сервісами, то набагато менше. В цілому, це є для всіх, і це як раз той випадок, коли краще спробувати самому і отримати особистий досвід, ніж довго думати і прогнозувати.

Так зробили ми — вирішили випустити „сирий“ продукт, який в більшій мірі виконує функцію довідника, і вже за фактом дивитися, наскільки він буде цікавий аудиторії. Але на даному етапі через складність інтеграції з нашої CRM і отриманням інформації з нашої альтернативи великих даних заміни нашому додатком WOG PRIDE не буде. Тут питання в гарантії безпеки, яку ми забезпечуємо користувачам програми”, — зазначив Д.Демидов.

Також він зазначив, що бот був створений на підставі найбільш поширених запитань від клієнтів WOG при зверненні на гарячу лінію. Тому і ефективність його у компанії проаналізують за показником звернень туди.

“Якщо відсоток скарг і прохань, які WOG BOT зможе вирішити без подальшого звернення клієнта на гарячу лінію, буде значний, значить, і кількість таких запитів буде зменшуватися. У підсумку отримуємо пряму економію на колл-центрі”, — зауважив Д.Демидов.

Окрім того, фахівець зауважив, що на його думку, в найближчому майбутньому месенджери будуть брати на себе все більшу частину діджитал-комунікації бренду зі споживачем

“Месенджери, на мій погляд, в найближчому майбутньому будуть брати на себе все більшу частину діджитал-комунікації бренду зі споживачем. Зовсім недавно FB-месенджер оголосив про запуск реклами в месенджер. Вона вбудована в інтерфейс і не псує архітектуру програми. Реклама буде плавно переходити і в месенджери. Все йде до того, що поняття „соціальна мережа“ незабаром може перетворитися в месенджер, зберігши для рекламодавця можливості комунікації в більш зручному для клієнта вигляді і форматі”, — наголосив Д.Демидов.

Нагадаємо, компанія WOG створила телефонну програму-помічник для вдалих поїздок.

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