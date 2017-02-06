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Разработчик WOG БОТа: мессенджеры будут брать на себя все большую часть диджитал-коммуникации бренда с потребителем

Киев • УНН

 • 10478 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Глава digital-отдела сети АЗК WOG Дмитрий Демидов поделился прикладным опытом использования чат-ботов в рутинной работе отдела маркетинга, передает УНН.

Разработчик WOG БОТа: мессенджеры будут брать на себя все большую часть диджитал-коммуникации бренда с потребителем

По его словам, понятие "социальная сеть" вскоре может превратиться в мессенджер, сохранив для рекламодателя возможности коммуникации в более удобном для клиента виде и формате.

Он отметил, что таким хорошим примером является WOG ВОТ, который прежде всего создан для лояльных потребителей, которые столкнулись с каким-то нерешенным вопросам, а также для новых клиентов, которые решили стать участниками программы лояльности ПРАЙД, но у них возникли сложности. Также бот будет полезен тем, у кого не установлено наше мобильное приложение WOG PRIDE, правда, бот значительно ограничен функционалом в отличие от приложения.

"Когда мы только запустили WOG ВОТ, я показал его одному товарищу. Он сказал: "Очень хорошо, это как раз для меня. Ненавижу звонить на горячую линию и общаться с людьми, для меня это сложно". Тогда я понял, что нашел целевую аудиторию продукта", - рассказал Д.Демидов.

Также он отметил, что стоимость создания такого чат-бота, как минимум в два раза дешевле, чем выплачивать заработную плану двум работникам колл-центра.

"Стоимость создания чат-бота можно приравнять к двум зарплатам работника колл-центра, а если пользоваться уже готовыми сервисами, то гораздо меньше. В целом, это для всех, и это как раз тот случай, когда лучше попробовать самому и получить личный опыт, чем долго думать и прогнозировать.

Так сделали мы - решили выпустить "сырой" продукт, который в большей степени выполняет функцию справочника, и уже по факту смотреть, насколько он будет интересен аудитории. Но на данном этапе из-за сложности интеграции с нашей CRM и получением информации из нашей альтернативы больших данных замены нашему приложению WOG PRIDE не будет. Здесь вопрос в гарантии безопасности, которую мы обеспечиваем пользователям программы", - отметил Д.Демидов.

Также он отметил, что бот был создан на основании наиболее распространенных вопросов от клиентов WOG при обращении на горячую линию. Поэтому и эффективность его в компании проанализируют по показателю обращений туда.

"Если процент жалоб и просьб, которые WOG БOT сможет решить без дальнейшего обращения клиента на горячую линию, будет значительный, значит, и количество таких запросов будет уменьшаться. В итоге получаем прямую экономию на колл-центре", - отметил Д.Демидов.

Кроме того, специалист отметил, что по его мнению, в ближайшем будущем мессенджеры будут брать на себя все большую часть диджитал-коммуникации бренда с потребителем

"Мессенджеры, на мой взгляд, в ближайшем будущем будут брать на себя все большую часть диджитал-коммуникации бренда с потребителем. Совсем недавно FB-мессенджер объявил о запуске рекламы в мессенджер. Она встроена в интерфейс и не портит архитектуру программы. Реклама будет плавно переходить и в мессенджеры. Все идет к тому, что понятие "социальная сеть" вскоре может превратиться в мессенджер, сохранив для рекламодателя возможности коммуникации в более удобном для клиента виде и формате", - подчеркнул Д.Демидов.

Напомним, компания WOG создала телефонную программу-помощник для удачных поездок.

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