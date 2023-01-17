Розраховуємо на подальші дієві кроки: у МЗС привітали старт роботи МАГАТЕ на АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство закордонних справ вітає початок роботи місії МАГАТЕ на українських АЕС, та сподівається на подальші дієві кроки держав-членів МАГАТЕ, з метою протидії порушенню діючих норм ядерної та радіаційної безпеки з боку рф. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, пише УНН.
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"Міністерство закордонних справ України вітає розвиток взаємодії з МАГАТЕ задля зменшення ядерних і радіологічних загроз, викликаних злочинними діями росії, та закликає посилити зусилля з метою імплементації вимог резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ”, – йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що візит має на меті розгортання постійно діючих місій МАГАТЕ на українських АЕС задля посилення безпеки атомних електростанцій України на тлі масштабних атак рф по об’єктах української критичної інфраструктури.
“Розраховуємо на подальші дієві та ефективні кроки держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора Гроссі, з метою протидії порушенню діючих норм ядерної та радіаційної безпеки з боку рф, зокрема якнайшвидшої деокупації ЗАЕС”, – додали у відомстві.
Доповнення
На Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області розпочала роботу постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ будуть присутні на всіх п'яти українських атомних електростанціях, зокрема на Чорнобильській АЕС.