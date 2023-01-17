Рассчитываем на дальнейшие действенные шаги: в МИД приветствовали старт работы МАГАТЭ на АЭС

Цитата

"Министерство иностранных дел Украины приветствует развитие взаимодействия с МАГАТЭ для уменьшения ядерных и радиологических угроз, вызванных преступными действиями россии, и призывает усилить усилия с целью имплементации требований резолюций Совета управляющих МАГАТЭ”, – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что цель визита - развертывание постоянно действующих миссий МАГАТЭ на украинских АЭС для усиления безопасности атомных электростанций Украины на фоне масштабных атак рф по объектам украинской критической инфраструктуры.

“Рассчитываем на дальнейшие действенные и эффективные шаги государств-членов МАГАТЭ, а также генерального директора Гросси, с целью противодействия нарушению действующих норм ядерной и радиационной безопасности со стороны рф, в частности скорейшей деоккупации ЗАЭС”, – добавили в ведомстве.

Дополнение

На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области начала работу постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на всех пяти украинских атомных электростанциях, в частности на Чернобыльской АЭС.