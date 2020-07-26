Розмова із Зеленським: Путін занепокоєний заявами українських чиновників щодо необхідності перегляду мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін під час розмови із Президентом України Володимиром Зеленським “висловив серйозну заклопотаність у зв’язку з недавніми заявами високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень „Комплексу заходів“ і необхідність його перегляду”, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Кремля.
“... висловлена серйозна заклопотаність у зв’язку з недавніми заявами високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень „Комплексу заходів“ і необхідність його перегляду”, — йдеться у повідомленні.
У Кремлі додали, що “президент Росії особливо відзначив, що ще раз озвучена Володимиром Зеленським під час нинішньої телефонної розмови позиція про безальтернативність мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади”.
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Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін у розмові із Президентом України Володимиром Зеленським охарактеризував прийняту 15 липня Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році як таку, що суперечить Мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання.
Нагадаємо, Резніков у статті для американського дослідницького центру з питань міжнародної політики Atlantic Council стверджує, що Мінські угоди, підписані понад п'ять років тому, більше не відображають реалій на сході України і вимагають модифікації.