Путін заявив Зеленському, що постанова ВР про місцеві вибори суперечить мінським угодам - Кремль

У Кремлі відзначили, що розмова лідерів відбулась з ініціативи української сторони.

“Володимир Путін охарактеризував прийняту 15 липня Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році як таке, що суперечить Мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання. Крім того, висловлена серйозна заклопотаність у зв’язку з недавніми заявами високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень „Комплексу заходів“ і необхідність його перегляду”, — йдеться у повідомленні.

У Кремлі додали, що “президент Росії особливо відзначив, що ще раз озвучена Володимиром Зеленським під нинішньої телефонної розмови позиція про безальтернативність мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади”.

Крім того, у пресслужбі додали, що Зеленський і Путін константували "необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль в рамках мінської Контактної групи. Дана позитивна оцінка погодженням на засіданні Групи 22 липня додаткових заходів по припиненню вогню, які вступають в силу з 27 липня. Акцентована важливість безумовного дотримання цих домовленостей учасниками конфлікту".

"З російського боку підкреслена пріоритетність реалізації прийнятих лідерами “нормандського формату” рішень, в тому числі за підсумками саміту в Парижі в грудні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Зеленський провів телефонну розмову з Путіним.