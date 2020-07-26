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Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про режим припинення вогню на Донбасі та Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, передає УНН.

Як відзначили в Офісі, під час розмови було обговорено виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі.

“Володимир Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

Президенти двох країн обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб. Володимир Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина, відзначили в Офісі.

“Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації”, - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України, додали в Офісі.

Крім того, за даними пресслужби, було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, у контексті важливості проведення наступного саміту “Нормандської четвірки” в Берліні.

Нагадаємо, підрозділи Об’єднаних сил почали підготовку до повного припинення вогню.

Також у штабі ООС навели деталі обстановки на лінії зіткнення напередодні всеосяжного припинення вогню.

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