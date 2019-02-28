Розкрадання в "оборонці": на наступне засідання ТСК запросили Єханурова та Іващенка

"Ми вже оголосили чергове засідання Тимчасової спеціальної комісії без додаткових функціоналу та повноважень, які ми отримали сьогодні, на 14 березня на 14.00, одночасно запросивши на неї Єханурова, Іващенка та Тимошенко", - зазначив Вінник.

Він додав, що перше питання на розгляді ТСК стосуватиметься ремонту техніки та озброєнь за часів цих функціонерів, а саме Єханурова та Іващенка на посадах міністрів оборони і Тимошенко на посаді прем’єр-міністра.

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За його словами, за їхніх часів за ремонт техніки розраховувалися військовою технікою, і відносно України коефіцієнти розрахунку були грабіжницькими.

Крім того, по всіх 6 провадженнях Комітет зробить запити до відповідних органів, зокрема, Генеральної прокуратури, Головної військової прокуратури, органів досудового розслідування, НАБУ, САП, "Укроборонопрому", Мінооборони, і проситиме надіслати інформацію в терміни до 7 березня.

Нагадаємо, Рада доручила ТСК розслідувати розкрадання в "оборонці".