Фігурантам справ щодо розкрадання в "оборонці" повідомили про підозру

"Нещодавно отримав підозру Замана. Екс-керівник Генштабу часів Януковича, Лєбєдєв, Саламатін, екс-міністри оборони, які руйнували армію, отримали відповідні підозри, зараз ховаються в Російській Федерації", - зазначив Вінник.

Він додав, що підозру також отримали екс-міністр оборони часів прем’єр-міністра Януковича Михайло Єжель, який перебуває у Білорусі, та Валерій Іващенко, який переховується в Чехії. При цьому, за словами Вінника, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко підозру поки не отримав.

Як зазначив секретар, наразі Комітет має інформацію про 6 кримінальних проваджень, порушених в різні періоди: перше порушено Генеральною прокуратурою України та військовою прокуратурою в її складі 1 квітня 2016 року, останнє – порушено НАБУ 26 лютого 2019 року.

Крім того, Вінник наголосив, що Комітет проситиме правоохоронні органи знімати гриф секретності з певних матеріалів, зокрема, які стосуються закупівель та постачання оборонної продукції.

Як повідомляв УНН, днями в ЗМІ з'явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні , та нададуть їй належну оцінку.

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.

Екс-керівника Генерального штабу, генерал-полковника Володимира Заману помістили в слідчий ізолятор Служби безпеки України.

Нагадаємо, Верховна Рада доручила ТСК розслідувати розкрадання в "оборонці".