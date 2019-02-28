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Фигурантам дел о хищении в "оборонке" сообщили о подозрении

Фигурантам дел о хищении в "оборонке" сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 23303 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Фигурантам дел о хищении в оборонном комплексе Украины сообщили о подозрении. Об этом во время брифинга заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН.

"Недавно получил подозрение Замана. Экс-руководитель Генштаба Януковича, Лебедев, Саламатин, экс-министры обороны, которые разрушали армию, получили соответствующие подозрения, сейчас скрываются в Российской Федерации", - отметил Винник.

Он добавил, что подозрение также получили экс-министр обороны времен премьер-министра Януковича Михаил Ежель, который находится в Беларуси, и Валерий Иващенко, который скрывается в Чехии. При этом, по словам Винника, бывший министр обороны Анатолий Гриценко подозрение пока не получил.

Как отметил секретарь, пока Комитет располагает информацией о 6 уголовных производствах, возбужденных в различные периоды: первое возбуждено Генеральной прокуратурой Украины и военной прокуратурой в ее составе 1 апреля 2016 года, последнее - возбуждено НАБУ 26 февраля 2019 года.

Кроме того, Винник отметил, что Комитет будет просить правоохранительные органы снимать гриф секретности с некоторых материалов, в частности, касающиеся закупок и снабжения оборонной продукции.

Как сообщал УНН, на днях в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку.

Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Экс-руководителя Генерального штаба, генерал-полковника Владимира Замана поместили в следственный изолятор Службы безопасности Украины.

Напомним, Верховная Рада поручила ВСК расследовать хищения в "оборонке".

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