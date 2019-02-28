Хищение в "оборонке": на следующее заседание ВСК пригласили Еханурова и Иващенко

"Мы уже объявили очередное заседание Временной специальной комиссии без дополнительных функционала и полномочий, которые мы получили сегодня, на 14 марта на 14.00, одновременно пригласив на нее Еханурова, Иващенко и Тимошенко", - отметил Винник.

Он добавил, что первый вопрос на рассмотрении ВСК будет касаться ремонта техники и вооружений во времена этих функционеров, а именно Еханурова и Иващенко на должностях министров обороны и Тимошенко на посту премьер-министра.

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По его словам, за их время за ремонт техники рассчитывались военной техникой, и в отношении Украины коэффициенты расчета были грабительскими.

Кроме того, по всем 6 производствам Комитет сделает запросы в соответствующие органы, в частности, Генеральную прокуратуру, Главную военную прокуратуру, органы предварительного расследования, НАБУ, САП, "Укроборонопром", Минообороны, и будет просить прислать информацию в сроки до 7 марта.

Напомним, Рада поручила ВСК расследовать хищения в "оборонке".