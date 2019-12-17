Рожкова: банки занадто оптимістично оцінюють ризики при споживчому кредитуванні

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Банки занадто оптимістично оцінюють ризики при споживчому кредитуванні, у зв’язку з чим з 2021 року НБУ планують запровадити підвищену вагу для споживчих кредитів, збільшивши коефіцієнт, на який вони зважуються. Про це під час пресбрифінгу Національного банку України, присвяченому презентації звіту про фінансову стабільність, сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.