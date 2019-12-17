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Рожкова: банки занадто оптимістично оцінюють ризики при споживчому кредитуванні

Рожкова: банки занадто оптимістично оцінюють ризики при споживчому кредитуванні

Київ • УНН

 • 13357 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Банки занадто оптимістично оцінюють ризики при споживчому кредитуванні, у зв’язку з чим з 2021 року НБУ планують запровадити підвищену вагу для споживчих кредитів, збільшивши коефіцієнт, на який вони зважуються. Про це під час пресбрифінгу Національного банку України, присвяченому презентації звіту про фінансову стабільність, сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.

"Дуже високі темпи росту споживчих кредитів на сьогоднішній день. З одного боку, ми розуміємо, що збереження таких високих темпів в перспективі може тиснути на імпорт і негативно впливати на наш поточний рахунок і платіжний баланс, а з іншого боку – оцінивши в цьому році протягом нашого стрес-тесту окремо якість портфеля споживчих кредитів, ми констатуємо, що банки занадто оптимістично ставляться до оцінки ризиків при споживчому кредитуванні. Це може нести в собі вже ризики іншого характеру, ризики для банківського сектору. Саме тому ми прийняли рішення запровадити з 2021 року підвищену вагу для споживчих кредитів", - сказала Катерина Рожкова.

Вона пояснила, що при розрахунку адекватності капіталу, якщо звичайно кредити зважуються на коефіцієнт сто, то для споживчих кредитів цей коефіцієнт буде підвищено. Це буде вимагати від банків, які хочуть займатися виключно споживчим кредитуванням, або для тих банків, питома вага споживчих кредитів яких є суттєвою в портфелі активів, нарощувати капітал або уповільнювати темпи нарощування цих кредитів.

"Є ще рік. Ми ще не визначилися з тим, якою буде ця вага, є різні практики в різних країнах, проте, банкам вже потрібно готуватися", - додала Катерина Рожкова.

Нагадаємо, в НБУ назвали суди щодо ПриватБанку одним з ризиків для фінстабільності.

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