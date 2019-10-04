Розглядаються дві версії авіакатастрофи під Львовом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Наразі вивчаються дві попередні версії аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом, в якій загинули п’ятеро осіб. Про це УНН розповіли правоохоронці.
"Перша причина – неробочий висотомір, а друга – нестача пального. Але ці версії попередні і потребують перевірки", - сказав співрозмовник агентства.
Він наголосив, що будуть проведені всі необхідні експертизи та зібрані свідчення членів екіпажу, які вижили, тільки тоді можна буде говорити про остаточні версії.
Нагадаємо, 4 жовтня близько 7:10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. За двадцять хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. За попередньою інформацією, на борту було 8 осіб, п’ятеро з яких загинули.