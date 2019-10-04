Рассматриваются две версии авиакатастрофы под Львовом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сейчас изучаются две предыдущие версии аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом, в которой погибли пять человек. Об этом УНН рассказали правоохранители.
"Первая причина - нерабочий высотомер, а вторая - нехватка горючего. Но эти версии предварительные и нуждаются в проверке", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что будут проведены все необходимые экспертизы и собраны свидетельства членов экипажа, которые выжили, только тогда можно будет говорить об окончательных версиях.
Напомним, 4 октября около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. За двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. По предварительной информации, на борту было 8 человек, пятеро из которых погибли.