Розгляд апеляції Януковича продовжать 13 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Київський апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича 13 січня, передає кореспондент УНН.
Так, суддя зазначив, що наступне засідання призначене на 11:00 13 січня 2020 року.
Окрім того, засідання призначені на 20 січня та 3 лютого.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.
Як повідомлялося раніше, захист Януковича заявляв, що наполягатиме на виступі свого підзахисного в режимі відеоконференції.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд викликав експрезидента України Віктора Януковича як обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про державну зраду на 18 жовтня.
Зазначимо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.