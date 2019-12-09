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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Рассмотрение апелляции Януковича продолжат 13 января

Рассмотрение апелляции Януковича продолжат 13 января

Киев  •  УНН

 • 7203 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 13 января, передает корреспондент УНН.

Так, судья отметил, что следующее заседание назначено на 11:00 13 января 2020 года.

Кроме того, заседание предназначены на 20 января и 3 февраля.

Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщалось ранее, защита Януковича заявляла, что будет настаивать на выступлении своего подзащитного в режиме видеоконференции.

Напомним, Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене на 18 октября.

Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

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