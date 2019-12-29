РосЗМІ: попередня формула обміну України і ОРДЛО склала "123 на 52"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під Горлівкою завершився процес обміну полоненими між Україною і представниками так званої “ДНР”, передає УНН з посиланням на російське інформагентство ТАСС.
"Ми отримали від Києва 60 осіб, ще українська сторона не довезла кілька людей, ми чекаємо їх. А Україні ми (Донецьк і Луганськ) передали 52 людини", - цитує агентство представників бойовиків.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в рамках обміну в "ЛНР" передали 63 людини.
Таким чином, попередньо, формула обміну становила "123 на 52", повідомляє агентство.
Нагадаємо, 29 грудня повинен відбутися "великий обмін" утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків "Л/ДНР".
Те, що обмін утримуваними особами повинен відбутися в неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться в КПВВ "Майорське". На користь цього говорить і те, що цей пункт в'їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що в Майорську в Донецькій області стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.
Раніше Денісова в Facebook повідомила, що з ОРДЛО повинні повернутися 80 осіб.