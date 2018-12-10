Росспоживнагляд: більше 60% росіян помирає у зв'язку з неправильним харчуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Більше половини смертей росіян пов'язані з неправильним харчуванням, передає УНН з посиланням на дані Росспоживнагляду.
"Близько 63% смертей у Росії пов'язані з аліментарно-залежними захворюваннями (хвороби, пов'язані з прийомом їжі - ред.), а поширеність ожиріння серед жінок у 2-2,5 рази вище, ніж серед чоловіків", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що вирішенням проблеми може стати інформування споживачів про склад продуктів. Для цього в Росспоживнагляді придумали нове маркування продуктів - "Світлофор". Червоний колір призначений для продуктів з високим вмістом солі, цукру і жирних кислот, жовтий - для продуктів з середнім вмістом цих речовин, а зелений - з низьким.
"Добровільне маркування "Світлофор" дозволяє споживачу зробити свій раціон більш збалансованим, що сприяє підвищенню якості та тривалості життя населення нашої країни", - говорять у Росспоживнагляді.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні парламент підтримав законопроект, який повністю змінює правила маркування продуктів харчування.
Також документ передбачає посилення відповідальності у вигляді збільшення штрафів за обман споживача.
Відзначимо, що за оцінками експертів, продовольчий ринок України переповнений фальсифікованими товарами.
Депутат Сергій Тригубенко переконаний, що не останню роль у цьому зіграв мораторій на перевірки бізнесу, який діяв в Україні з 2014 року.