Роспотребнадзор: более 60% россиян умирает в связи с неправильным питанием
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Больше половины смертей россиян связаны с неправильным питанием, передает УНН со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
"Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (болезни, связанные с приемом пищи - ред.), а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что решением проблемы может стать информирование потребителей о составе продуктов. Для этого в Роспотребнадзоре придумали новую маркировку продуктов — "Светофор". Красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый — для продуктов со средним содержанием этих веществ, а зеленый — с низким.
"Добровольная маркировка "Светофор" позволяет потребителю сделать свой рацион более сбалансированным, что способствует повышению качества и продолжительности жизни населения нашей страны", — говорят в Роспотребнадзоре.
Напомним, как писал УНН, в Украине парламент поддержал законопроект, который полностью меняет правила маркировки продуктов питания.
Также, документ предусматривает ужесточение ответственности в виде увеличение штрафов за обман потребителя.
Отметим, что по оценкам экспертов, продовольственный рынок Украины переполнен фальсифицированными товарами.
Депутат Сергей Тригубенко убежден, что не последнюю роль в этом сыграл мораторий на проверки бизнеса, который действовал в Украине с 2014 года.