Російський віцепрем'єр Новак заявив, що Москва впевнена у завершенні будівництва "Північного потоку-2"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 8336 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 15158 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 24360 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 34676 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 58129 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 104160 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 189249 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210989 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182705 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173005 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 13598 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 30467 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 59049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 36327 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 25275 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 8404 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 27560 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 217318 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 247117 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 334372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 4294 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 5590 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 11194 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12660 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 60577 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Російський віцепрем'єр Новак заявив, що Москва впевнена у завершенні будівництва "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 12705 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Будівництво магістрального газопроводу “Північний потік-2” знаходиться у високому ступені готовності, він буде добудований, так як в ньому зацікавлені європейські партнери. Про це повідомив в інтерв’ю федерельному телеканалу “Росія” віце-прем’єр РФ Олександр Новак, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС, яке цитує його слова.

Російський віцепрем'єр Новак заявив, що Москва впевнена у завершенні будівництва "Північного потоку-2"

“„Північний потік-2“, проект, який (знаходиться) у високому ступені готовності. Це комерційний проект, в якому зацікавлені в першу чергу наші іноземні партнери, європейські партнери, в доставці високоекологічного джерела енергії. Упевнений, що „Північний потік-2“ буде добудований, тим більше на сьогоднішній день вже реалізуються заходи щодо його добудови”, — сказав він.

Новак заявив, що санкції, які обговорюються для цього проекту, носять негативний характер для комерційних проектів. “Потрібно буде якось підлаштовуватися, якщо такі будуть вживатися заходи з боку країн, які намагаються зупинити реалізацію таких проектів. Такі існують заходи, ми будемо продовжувати працювати, як і працювали в цих умовах”, — додав він.

Раніше в Кремлі назвали “ковбойському атакою” санкції США проти “Північного потоку-2”. Також раніше у Путіна визнали, що санкції США проти “Північного потоку-2” — “ускладнять реалізацію проекту”.

У Вашингтоні ж заявили, що продовжать вводити санкції проти “Північного потоку-2”.

Відзначимо, на початку листопада президент Росії Володимир Путін звільнив з посад декількох міністрів — зокрема зі своєї посади був знятий Олександр Новак, на той момент глава Міненерго РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99