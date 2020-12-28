Російський віцепрем'єр Новак заявив, що Москва впевнена у завершенні будівництва "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Будівництво магістрального газопроводу “Північний потік-2” знаходиться у високому ступені готовності, він буде добудований, так як в ньому зацікавлені європейські партнери. Про це повідомив в інтерв’ю федерельному телеканалу “Росія” віце-прем’єр РФ Олександр Новак, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС, яке цитує його слова.
“„Північний потік-2“, проект, який (знаходиться) у високому ступені готовності. Це комерційний проект, в якому зацікавлені в першу чергу наші іноземні партнери, європейські партнери, в доставці високоекологічного джерела енергії. Упевнений, що „Північний потік-2“ буде добудований, тим більше на сьогоднішній день вже реалізуються заходи щодо його добудови”, — сказав він.
Новак заявив, що санкції, які обговорюються для цього проекту, носять негативний характер для комерційних проектів. “Потрібно буде якось підлаштовуватися, якщо такі будуть вживатися заходи з боку країн, які намагаються зупинити реалізацію таких проектів. Такі існують заходи, ми будемо продовжувати працювати, як і працювали в цих умовах”, — додав він.
Раніше в Кремлі назвали “ковбойському атакою” санкції США проти “Північного потоку-2”. Також раніше у Путіна визнали, що санкції США проти “Північного потоку-2” — “ускладнять реалізацію проекту”.
У Вашингтоні ж заявили, що продовжать вводити санкції проти “Північного потоку-2”.
Відзначимо, на початку листопада президент Росії Володимир Путін звільнив з посад декількох міністрів — зокрема зі своєї посади був знятий Олександр Новак, на той момент глава Міненерго РФ.