Российский вице-премьер Новак заявил, что Москва уверена в завершении строительства "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Строительство магистрального газопровода “Северный поток-2” находится в высокой степени готовности, он будет достроен, так как в нем заинтересованы европейские партнеры. Об этом сообщил в интервью федерельному телеканалу “Россия” вице-премьер РФ Александр Новак, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС, цитирующем его слова.
“„Северный поток-2“, проект, который (находится) в высокой степени готовности. Это коммерческий проект, в котором заинтересованы в первую очередь наши иностранные партнеры, европейские партнеры, в доставке высокоэкологичного источника энергии. Уверен, что „Северный поток-2“ будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке”, — сказал он.
Новак заявил, что санкции, которые обсуждаются для этого проекта, носят негативный характер для коммерческих проектов. “Нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие существуют меры, мы будем продолжать работать, как и работали в этих условиях”, — добавил он.
Ранее в Кремле назвали “ковбойской атакой” санкции США против “Северного потока-2”. Также ранее у Путина признали, что санкции США против “Северного потока-2” — “усложнят реализацию проекта”.
В Вашингтоне же заявили, что продолжат вводить санкции против “Северного потока-2”.
Отметим, в начале ноября президент России Владимир Путин освободил от должностей нескольких министров — в частности со своей должности был снят Александр Новак, на тот момент глава Минэнерго РФ.