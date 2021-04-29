Російський слід у вибухах у Болгарії: голова МЗС країни пообіцяла "серйозну розмову" з послом РФ

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"У нас буде дуже серйозна розмова з послом Росії в Болгарії. Сама розмова в дипломатії - це теж дія. Ми реагуємо щораз, коли порушуються інтереси Болгарії. Дії неодмінно будуть. Ми проводимо аналіз і невдовзі оголосимо про своє рішення", - заявила Захарієва.

"Ми не зацікавлені в розриві дипломатичних відносин з Росією. Ми не передбачаємо відкликання послів. Це не в інтересах Болгарії", - додала при цьому вона.

Деталі

Виклик посла РФ в МЗС Болгарії послідував після вчорашнього оголошення правоохоронних органів країни, що в справі про вибухи на заводах з виробництва боєприпасів в Болгарії розслідується російський слід. Обвинувачення порівняло чотири таких справи, у яких спостерігалися подібності. Вони сталися за останні 10 років.

"Ми хочемо розвивати туризм з Росією і мати рівноправні відносини, але це не має відбуватися за рахунок національної безпеки Болгарії", - додала Захарієва.

За її словами, вибухи на заводах з виробництва боєприпасів в Болгарії не можуть відбуватися без відома на найвищому рівні в Росії.

"За останні півтора року ми вислали багато російських дипломатів. Ми реагуємо щораз, коли думаємо, що на території Болгарії відбуваються неприпустимі і ворожі дії", - додала Захарієва.

На запитання, коли вона дізналася, що прокуратура працює в цьому напрямку, вона відповіла: "З учорашнього дня. Декількома днями раніше вони запросили документи в МЗС. Я знаю, що вони давно працюють з чеськими службами. Це одкровення, безумовно, стало приводом заглянути сюди і пошукати зв'язок з іншими випадками в Болгарії".

"Я знаю достатньо, щоб бути в змозі ухвалити відповідні політичні заходи як міністр закордонних справ і як уряд. Одна справа розслідування, інше - політичні заходи", - додала вона.

Контекст

Прокуратура Болгарії запідозрила шістьох росіян в організації серії вибухів, скоєних в період з 2011 до 2020 року на збройових заводах і складах країни, де зберігався товар продавця зброї Еміліана Гебрева.

Це послідувало після подібних звинувачень з боку чеської влади представників російських розвідслужб у вибухові на військових складах у Врбетіце у Чехії у 2014 році, що забрав життя двох людей.

Раніше журналісти-розслідувачі з Bellingcat заявили, що підривна діяльність російської розвідки в Чехії і Болгарії була спрямована на підрив обороноздатності України.