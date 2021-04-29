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Российский след во взрывах в Болгарии: глава МИД страны пообещала "серьезный разговор" с послом РФ

Российский след во взрывах в Болгарии: глава МИД страны пообещала "серьезный разговор" с послом РФ

Киев  •  УНН

 • 14664 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Исполняющая обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что в МИД страны будет "очень серьезный разговор" с вызванным в ведомство послом России в Болгарии на фоне подозрений россиян в организации взрывов на заводах по производству боеприпасов, где, по предварительным данным, могло быть оружие для Украины. Об этом она сказала в эфире болгарского телеканала NOVA, передает УНН.

Цитата:

"У нас будет очень серьезный разговор с послом России в Болгарии. Сам разговор в дипломатии - это тоже действие. Мы реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Действия непременно будут. Мы проводим анализ и вскоре объявим о своем решении", - заявила Захариева.

"Мы не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений с Россией. Мы не предполагаем отзыва послов. Это не в интересах Болгарии", - добавила при этом она.

Детали

Вызов посла РФ в МИД Болгарии последовал после вчерашнего объявления правоохранительных органов страны, что в деле о взрывах на заводах по производству боеприпасов в Болгарии расследуется российский след. Обвинение сравнило четыре таких дела, в которых наблюдались сходства. Они произошли за последние 10 лет.

"Мы хотим развивать туризм с Россией и иметь равноправные отношения, но это не должно происходить за счет национальной безопасности Болгарии", - добавила Захариева.

По ее словам, взрывы на заводах по производству боеприпасов в Болгарии не могут происходить без ведома на самом высоком уровне в России.

"За последние полтора года мы выслали много российских дипломатов. Мы реагируем каждый раз, когда думаем, что на территории Болгарии происходят недопустимые и враждебные действия", - добавила Захариева.

На вопрос, когда она узнала, что прокуратура работает в этом направлении, она ответила: "Со вчерашнего дня. Несколькими днями ранее они запросили документы в МИД. Я знаю, что они давно работают с чешскими службами. Это откровение, безусловно, стало поводом заглянуть сюда и поискать связь с другими случаями в Болгарии".

"Я знаю достаточно, чтобы быть в состоянии принять соответствующие политические меры как министр иностранных дел и как правительство. Одно дело расследование, другое - политические меры", - добавила она.

Контекст

Прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 до 2020 года на оружейных заводах и складах страны, где хранился товар продавца оружия Эмилиана Гебрева.

Это последовало после подобных обвинений со стороны чешских властей представителей российских разведслужб во взрыве на военных складах в Врбетице в Чехии в 2014 году, унесшем жизни двух человек.

Ранее журналисты-расследователи с Bellingcat заявили, что подрывная деятельность российской разведки в Чехии и Болгарии была направлена на подрыв обороноспособности Украины.

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