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Російський шантаж ні до чого не призвів: Зеленський про продовження роботи "зернової ініціативи"

Російський шантаж ні до чого не призвів: Зеленський про продовження роботи "зернової ініціативи"

Київ • УНН

 • 199231 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні є вагомий дипломатичний результат для нашої держави й усього світу – експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, принципово й дієво відреагувала ООН і особисто Генеральний секретар Гутерріш. Діяв і Президент Туреччини Ердоган. Вчасно й справедливо реагували й інші провідні суб’єкти міжнародних відносин.

"Укотре всі переконалися, що в нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці, і це – Російська Федерація, більше ніхто", - наголосив Президент.

Він додав, що "вся ця ситуація моментально відбилась і на показниках на біржах – ми бачимо деяке здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає. А якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи".

"Кожна російська ракета, яка б’є по наших портах, по елеваторах із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку бʼє по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах. Це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В’єтнам... Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукти харчування – і лише з вини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю", - зазначив Зеленський.

Додамо

Президент України повідомив, що говорив з Президентом Ердоганом, зокрема про безпеку зернового коридору й Чорного моря загалом, про роботу Кримської платформи, про повернення українських військовополонених і політичних в’язнів – "ми пам’ятаємо про кожного й кожну, хто в полоні, ми звільнимо всіх".

"Детально говорили про постійні російські провокації, про іранські дрони, про ракетні удари російської армії. Наприклад, цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного, і вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск – а вони майже щоденні – прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів – працювати разом, щоб зменшити російську загрозу", - резюмував Зеленський.

Раніше

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору".

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