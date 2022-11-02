Російський шантаж ні до чого не призвів: Зеленський про продовження роботи "зернової ініціативи"

Деталі

За словами Зеленського, принципово й дієво відреагувала ООН і особисто Генеральний секретар Гутерріш. Діяв і Президент Туреччини Ердоган. Вчасно й справедливо реагували й інші провідні суб’єкти міжнародних відносин.

"Укотре всі переконалися, що в нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці, і це – Російська Федерація, більше ніхто", - наголосив Президент.

Він додав, що "вся ця ситуація моментально відбилась і на показниках на біржах – ми бачимо деяке здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає. А якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи".

"Кожна російська ракета, яка б’є по наших портах, по елеваторах із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку бʼє по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах. Це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В’єтнам... Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукти харчування – і лише з вини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю", - зазначив Зеленський.

Додамо

Президент України повідомив, що говорив з Президентом Ердоганом, зокрема про безпеку зернового коридору й Чорного моря загалом, про роботу Кримської платформи, про повернення українських військовополонених і політичних в’язнів – "ми пам’ятаємо про кожного й кожну, хто в полоні, ми звільнимо всіх".

"Детально говорили про постійні російські провокації, про іранські дрони, про ракетні удари російської армії. Наприклад, цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного, і вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск – а вони майже щоденні – прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів – працювати разом, щоб зменшити російську загрозу", - резюмував Зеленський.

Раніше

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору".