Російські ЗМІ повідомляють, що в підмосковному аеропорту сів літак з, ймовірно, політв’язнями
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські ЗМІ, серед яких Telegram канали “НЕЗЫГАРЬ”, “Baza” та інші повідомляють про те, що в підмосковному аеропорті Остафьєво приземлився літак, який, скоріш за все, задіяний у процесі обміну полоненими, передає УНН. А напередодні, російське видання Коммерсант повідомило, що Путін готовий підписати укази про звільнення політв'язнів Кремля.
“Непізнаний борт, дані якого приховані від сервісу „Флайт Радар“, приземлився в підмосковному аеропорту Остафьєво о 1:05”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що “сьогодні вночі може відбутися обмін ув’язненими між Росією і Україною”.
Як перевірили УНН, на порталі Flight Radars не зображено жодних літаків в районі аеропорту Остафьєво.
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Нагадаємо, раніше російський Telegram-канал “НЕЗЫГАРЬ” повідомив про те, що українських політв’язнів в автозаках везуть в аеропорт. Після цього, ексдепутат Держдуми РФ заявив, що сьогодні відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною.
А ще раніше, перед цим, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.