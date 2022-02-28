Російські окупанти знищили деякі пам’ятки культурної спадщини України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські ворожі війська знищують пам’ятки культурної спадщини українського народу. Уповноважена Верховної Ради з прав людмили Людмила Денісова повідомила, що ворог зрівняв з землею пам’ятки у Чернігівській, Луганській, Сумській та інших областях, передає УНН.
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Окупанти зрівняли із землею обласний молодіжний центр-театр (колишній кінотеатр ім. Щорса) у Чернігові, історико-краєзнавчий музей у селі Іванкові Київської області, де зберігалося понад два десятки картин української мисткині Марії Приймаченко, Вишгородський державний історико-архітектурний заповідник та десятки інших в Київській, Харківській, Донецькі, Луганській, Сумській, Херсонській, Миколаївській областях.
Омбудсмен наголосила, що знищення і пошкодження об’єктів матеріальної культурної спадщини України є грубим порушенням Росією як членом ЮНЕСКО протоколів Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей під час військових конфліктів.
“Звертаюся до держав-членів ЮНЕСКО вжити усіх можливих санкційних заходів до Російської Федерації та схвалити рішення про безпольотну зону над нашою землею”, - йдеться в повідомленні.
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Тим часом, на Чернігівщині тривають обстріли приміських сіл. Найбільш постраждали селища Києнка та Павлівка.
У Харкові ворожі сили продовжують обстрілювати цивільне населення та житлові райони міста.