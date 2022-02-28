На Чернігівщині окупанти обстрілюють приміські села з "Градів": є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Чернігівщині тривають обстріли приміських сіл. Найбільш постраждали селища Києнка та Павлівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Наголосили, що у Чернігові триває обстріл з "Градів" приміських сіл
Найбільше постраждали с. Києнка та с. Павлівка. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей.
Додамо
У Харкові ворожі сили продовжують обстрілювати цивільне населення та житлові райони міста. Повідомили, що у місті гинуть десятки мирних жителів.