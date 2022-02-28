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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 20953 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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07:52 • 50295 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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06:08 • 67151 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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На Чернігівщині окупанти обстрілюють приміські села з "Градів": є постраждалі

На Чернігівщині окупанти обстрілюють приміські села з "Градів": є постраждалі

Київ • УНН

 • 258156 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Чернігівщині тривають обстріли приміських сіл. Найбільш постраждали селища Києнка та Павлівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Наголосили, що у Чернігові триває обстріл з "Градів" приміських сіл

Найбільше постраждали с. Києнка та с. Павлівка. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей.

Додамо

У Харкові ворожі сили продовжують обстрілювати цивільне населення та житлові райони міста. Повідомили, що у місті гинуть десятки мирних жителів.

Українські Національні Новини

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