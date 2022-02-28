В Черниговской области оккупанты обстреливают пригородные села из "Градов": есть пострадавшие

Детали

Отметили, что в Чернигове продолжается обстрел из "Градов" пригородных сел

Больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей.

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В Харькове враждебные силы продолжают обстреливать гражданское население и жилые районы города. Сообщили, что в городе гибнут десятки мирных жителей.



