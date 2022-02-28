В Черниговской области оккупанты обстреливают пригородные села из "Градов": есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 Февраля. УНН. В Черниговской области продолжаются обстрелы пригородных сел. Наиболее пострадали поселки Киенка и Павловка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Отметили, что в Чернигове продолжается обстрел из "Градов" пригородных сел
Больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей.
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В Харькове враждебные силы продолжают обстреливать гражданское население и жилые районы города. Сообщили, что в городе гибнут десятки мирных жителей.