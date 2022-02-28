Российские оккупанты уничтожили некоторые памятники культурного наследия Украины

Детали

Оккупанты сравняли с землей областной молодежный центр-театр (бывший кинотеатр им. Щорса) в Чернигове, историко-краеведческий музей в селе Иванков Киевской области, где хранилось более двух десятков картин украинской художницы Марии Приймаченко, Вышгородский государственный историко-архитектурный заповедник и десятки других в Киевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Херсонской, Николаевской областях.

Омбудсмен подчеркнула, что уничтожение и повреждение объектов материального культурного наследия Украины является грубым нарушением Россией как членом ЮНЕСКО протоколов Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей во время военных конфликтов.

“Обращаюсь к государствам-членам ЮНЕСКО принять все возможные санкционным мерам в Российской Федерации и принять решение о бесполетной зоне над нашей землей”, - говорится в сообщении.

Добавим

Между тем, в Черниговской области продолжаются обстрелы пригородных сел. Наиболее пострадали поселки Киенка и Павловка.

В Харькове вражеские силы продолжают обстреливать гражданское население и жилые районы города.