Російські хакери націлилися на Швецію під виглядом ісламістів - Bloomberg

Повідомляють, що так звані DDoS-атаки, що виштовхують вебсайти і служби в автономний режим, перевантажуючи їх інтернет-трафіком, порушили онлайн-програми національної громадської телекомпанії Швеції та вивели з ладу вебсайти Scandinavian Airlines, державної енергетичної компанії Vattenfall і оборонної фірми Saab AB.

Зазначається, що широке висвітлення в ЗМІ зробило напади і заяви Anonymous Sudan предметом публічних дебатів у Швеції.

«Група, що стоїть за цією кампанією, стверджує, що складається з хактивістів зі східноафриканської країни, мета яких — переслідувати «будь-кого, хто виступає проти ісламу». Але уважніше вивчення записів Anonymous Sudan у соціальних мережах — і даних про атаки — показує, що група не є ані суданською, ані ісламістською, за словами Маттіаса Волена, який керував розслідуванням зломів для Truesec, однієї з найбільших шведських фірм із кібербезпеки», - йдеться в повідомленні.

Натомість, за словами Волена, «Анонімний Судан» демонструє ознаки того, що є добре організованим підрозділом росіян, який володіє тонким знанням шведської політики та соціальних проблем.

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«Їхня очевидна мотивація полягає в підготовці атак, спрямованих на посилення напруженості у відносинах із мусульманською меншиною країни та чинення тиску на Туреччину, щоб вона твердо відкинула заявку Швеції на вступ до Організації Північноатлантичного договору. Якщо їм вдасться, це може зробити Швецію більш вразливою для майбутніх атак», - наголошується в повідомленні.

За словами Волена, загальнодоступна інформація на каналі Telegram-групи містила підказки про її справжнє походження.

«Згідно зі складеним ним звітом Truesec, на своїй сторінці біографії Anonymous Sudan вказав свою основну мову як російську і своє місце розташування як Росію. Група також об'єдналася в мережі з Killnet, проросійською політичною хакерською групою, націленою на організації та країни, які виступають проти війни в Україні. Крім того, офіційний акаунт, що належить хакерському колективу Anonymous, заперечує будь-який зв'язок із групою, ідеться у звіті», - йдеться в повідомленні.

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Ще одна підказка полягає в тому, що Anonymous Sudan, схоже, добре фінансується. Замість того, щоб використовувати мережі заражених комп'ютерів для дешевих атак — як зазвичай проводять атаки хактивістів — група орендувала 61 сервер у Німеччині у підрозділу IBM Corp. SoftLayer для проведення своїх операцій, сховавши їх за шарами анонімності.