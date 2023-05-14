Російські хакери націлилися на Швецію під виглядом ісламістів - Bloomberg

ukru
Ексклюзив
07:03 • 10779 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 29690 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 282901 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 381442 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312407 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345449 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308599 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223609 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207070 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165606 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 30259 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 37478 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 37108 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 16026 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 35466 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 401739 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 544399 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576889 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 573679 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 473203 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 13367 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208831 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 381443 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178308 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 169032 перегляди
Актуальне
Російські хакери націлилися на Швецію під виглядом ісламістів - Bloomberg

Російські хакери націлилися на Швецію під виглядом ісламістів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 880448 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. З лютого російська хакерська група під виглядом ісламістів атакувала десятки шведських аеропортів, лікарень і банків за допомогою розподілених атак на кшталт «відмови в обслуговуванні», нібито у відповідь на спалення Корану перед посольством Туреччини в Стокгольмі на початку цього року. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Bloomberg.

Повідомляють, що так звані DDoS-атаки, що виштовхують вебсайти і служби в автономний режим, перевантажуючи їх інтернет-трафіком, порушили онлайн-програми національної громадської телекомпанії Швеції та вивели з ладу вебсайти Scandinavian Airlines, державної енергетичної компанії Vattenfall і оборонної фірми Saab AB.

Зазначається, що широке висвітлення в ЗМІ зробило напади і заяви Anonymous Sudan предметом публічних дебатів у Швеції.

«Група, що стоїть за цією кампанією, стверджує, що складається з хактивістів зі східноафриканської країни, мета яких — переслідувати «будь-кого, хто виступає проти ісламу». Але уважніше вивчення записів Anonymous Sudan у соціальних мережах — і даних про атаки — показує, що група не є ані суданською, ані ісламістською, за словами Маттіаса Волена, який керував розслідуванням зломів для Truesec, однієї з найбільших шведських фірм із кібербезпеки», - йдеться в повідомленні.

Натомість, за словами Волена, «Анонімний Судан» демонструє ознаки того, що є добре організованим підрозділом росіян, який володіє тонким знанням шведської політики та соціальних проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: кремль влаштовує провокації в Європі, щоб посварити її з Туреччиною – ЗМІ

«Їхня очевидна мотивація полягає в підготовці атак, спрямованих на посилення напруженості у відносинах із мусульманською меншиною країни та чинення тиску на Туреччину, щоб вона твердо відкинула заявку Швеції на вступ до Організації Північноатлантичного договору. Якщо їм вдасться, це може зробити Швецію більш вразливою для майбутніх атак», - наголошується в повідомленні.

За словами Волена, загальнодоступна інформація на каналі Telegram-групи містила підказки про її справжнє походження.

«Згідно зі складеним ним звітом Truesec, на своїй сторінці біографії Anonymous Sudan вказав свою основну мову як російську і своє місце розташування як Росію. Група також об'єдналася в мережі з Killnet, проросійською політичною хакерською групою, націленою на організації та країни, які виступають проти війни в Україні. Крім того, офіційний акаунт, що належить хакерському колективу Anonymous, заперечує будь-який зв'язок із групою, ідеться у звіті», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США знищили шпигунське програмне забезпечення фсб

Ще одна підказка полягає в тому, що Anonymous Sudan, схоже, добре фінансується. Замість того, щоб використовувати мережі заражених комп'ютерів для дешевих атак — як зазвичай проводять атаки хактивістів — група орендувала 61 сервер у Німеччині у підрозділу IBM Corp. SoftLayer для проведення своїх операцій, сховавши їх за шарами анонімності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73