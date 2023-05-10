В США уничтожили шпионское программное обеспечение фсб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В США уничтожили шпионское программное обеспечение фсб. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Министерства юстиции страны.
Детали
Представители Министерства юстиции США и ФБР объявили, что выключили часть усовершенствованного вредоносного программного обеспечения, которое российские спецслужбы использовали для похищения секретов из США и стран НАТО в течение более 20 лет.
Как отмечается, ФСБ, использовала программное обеспечение "Snake" для похищения конфиденциальной информации от правительственных учреждений США и НАТО, оборонных компаний, министерств иностранных дел, медиа-организаций и высокотехнологичных исследовательских учреждений.
В целом кремлевские шпионы использовали тщательно разработанную компьютерную программу для похищения интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации в более чем 50 странах.
"Это то, что мы считаем самым совершенным вредоносным программным обеспечением, примененным фсб, когда речь идет о шпионских кампаниях", — сказал представитель ФБР.
В течение многих лет США не могли обнаружить это программное обеспечение из-за использования "изощренной" техники уклонения, которая позволяла россиянам тайно отправлять сообщения на другие компрометированные устройства.
Но власти США, которые расследовали "Snake" почти 20 лет, в конце концов нашли способ идентификации и дешифровки этих сообщений.
Напомним,
Хакер взломал криптокошельки спецслужб рф и перечислил часть денег в Украину.