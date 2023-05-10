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В США уничтожили шпионское программное обеспечение фсб

В США уничтожили шпионское программное обеспечение фсб

Киев • УНН

 • 1641971 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В США уничтожили шпионское программное обеспечение фсб. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Министерства юстиции страны.

Детали

Представители Министерства юстиции США и ФБР объявили, что выключили часть усовершенствованного вредоносного программного обеспечения, которое российские спецслужбы использовали для похищения секретов из США и стран НАТО в течение более 20 лет.

Как отмечается, ФСБ, использовала программное обеспечение "Snake" для похищения конфиденциальной информации от правительственных учреждений США и НАТО, оборонных компаний, министерств иностранных дел, медиа-организаций и высокотехнологичных исследовательских учреждений.

В целом кремлевские шпионы использовали тщательно разработанную компьютерную программу для похищения интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации в более чем 50 странах.

"Это то, что мы считаем самым совершенным вредоносным программным обеспечением, примененным фсб, когда речь идет о шпионских кампаниях", — сказал представитель ФБР.

В течение многих лет США не могли обнаружить это программное обеспечение из-за использования "изощренной" техники уклонения, которая позволяла россиянам тайно отправлять сообщения на другие компрометированные устройства.

Но власти США, которые расследовали "Snake" почти 20 лет, в конце концов нашли способ идентификации и дешифровки этих сообщений.

Напомним,

Хакер взломал криптокошельки спецслужб рф и перечислил часть денег в Украину.

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