У США знищили шпигунське програмне забезпечення фсб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У США знищили шпигунське програмне забезпечення фсб. Про це пише УНН з посиланням на сайт Міністерства юстиції країни.
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Представники Міністерства юстиції США та ФБР оголосили, що вимкнули частину вдосконаленого шкідливого програмного забезпечення, яке російські спецслужби використовували для викрадення секретів із США та країн НАТО протягом понад 20 років.
Як зазначається, ФСБ, використовувала програмне забезпечення "Snake" для викрадення конфіденційної інформації від урядових установ США та НАТО, оборонних компаній, міністерств закордонних справ, медіа-організацій та високотехнологічних дослідницьких установ.
Загалом кремлівські шпигуни використовували ретельно розроблену комп’ютерну програму для викрадення інтелектуальної власності та конфіденційної інформації у більш ніж 50 країнах.
"Це те, що ми вважаємо найдосконалішим зловмисним програмним забезпеченням, застосованим фсб, коли мова йде про шпигунські кампанії", — сказав представник ФБР.
Протягом багатьох років США не могли виявити це програмне забезпечення через використання "витонченої" техніки ухилення, яка дозволяла росіянам таємно надсилати повідомлення на інші компрометовані пристрої.
Але влада США, яка розслідувала "Snake" майже 20 років, зрештою знайшла спосіб ідентифікації та дешифрування цих повідомлень.
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