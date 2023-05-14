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Российские хакеры нацелились на Швецию под видом исламистов - Bloomberg

Российские хакеры нацелились на Швецию под видом исламистов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 880446 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. С февраля российская хакерская группа под видом исламистов атаковала десятки шведских аэропортов, больниц и банков с помощью распределенных атак типа «отказ в обслуживании», якобы в ответ на сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме в начале этого года. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что так называемые DDoS-атаки, выталкивающие веб-сайты и службы в автономный режим, перегружая их интернет-трафиком, нарушили онлайн-программы национальной общественной телекомпании Швеции и вывели из строя веб-сайты Scandinavian Airlines, государственной энергетической компании Vattenfall и оборонной фирмы Saab AB.

Отмечается, что широкое освещение в СМИ сделало нападения и заявления Anonymous Sudаn предметом публичных дебатов в Швеции.

«Группа, стоящая за этой кампанией, утверждает, что состоит из хактивистов из восточноафриканской страны, цель которых — преследовать «любого, кто выступает против ислама». Но более внимательное изучение записей Anonymous Sudan в социальных сетях — и данных об атаках — показывает, что группа не является ни суданской, ни исламистской, по словам Маттиаса Волена, который руководил расследованием взломов для Truesec, одной из крупнейших шведских фирм по кибербезопасности», - говориться в сообщении.

Вместо этого, по словам Волена, «Анонимный Судан» демонстрирует признаки того, что является хорошо организованным подразделением россиян, обладающим тонким знанием шведской политики и социальных проблем.

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«Их очевидная мотивация заключается в подготовке атак, направленных на усиление напряженности в отношениях с мусульманским меньшинством страны и оказание давления на Турцию, чтобы она твердо отвергла заявку Швеции на вступление в Организацию Североатлантического договора. Если им удастся, это может сделать Швецию более уязвимой для будущих атак»,- отмечается в сообщении.

По словам Уолена, общедоступная информация на канале Telegram-группы содержала подсказки о ее истинном происхождении.

«Согласно составленному им отчету Truesec, на своей странице биографии Anonymous Sudan указал свой основной язык как русский и свое местоположение как Россию. Группа также объединилась в сети с Killnet, пророссийской политической хакерской группой, нацеленной на организации и страны, выступающие против войны в Украине. Кроме того, официальный аккаунт, принадлежащий хакерскому коллективу Anonymous, отрицает какую-либо связь с группой, говорится в отчете», - говориться в сообщении.

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Еще одна подсказка заключается в том, что Anonymous Sudana, похоже, хорошо финансируется. Вместо того, чтобы использовать сети зараженных компьютеров для дешевых атак — как обычно проводят атаки хактивистов — группа арендовала 61 сервер в Германии у подразделения IBM Corp. SoftLayer для проведения своих операций, спрятав их за слоями анонимности.

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