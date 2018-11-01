Російське МЗС звинуватило Клімкіна в дискримінації через заяву про паспорти

"Павло Клімкін запропонував українцям, які мають російські паспорти, взагалі добровільно-примусово відмовитися від громадянства Росії", - зазначила Захарова.



Так, раніше український міністр заявив, про необхідність розглянути можливість подвійного громадянства в Україні, однак при цьому з Росією воно має бути жорстко заборонено.



На його думку, під час війни та під час окупації не можна розмовляти про подвійне громадянство з РФ.



"Викликає подив, що міністр закордонних справ країни, яка декларує прагнення до досягнення якихось стандартів в області захисту прав людини і демократичних свобод, дозволяє собі озвучувати дискримінаційні заяви", - зазначила представниця російського МЗС.



Як повідомляв УНН, у міністерстві закордонних справ РФ назвали фейком слова голови МЗС України Павла Клімкіна про те, що пропагандистські канали пишуть тексти для російського дипвідомства.



