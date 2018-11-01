Російське МЗС звинуватило Клімкіна в дискримінації через заяву про паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ РФ викликала здивування заява глави українського МЗС Павла Клімкіна щодо подвійного громадянства з Росією. Про це у четвер під час брифінгу заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає кореспондент УНН.
"Павло Клімкін запропонував українцям, які мають російські паспорти, взагалі добровільно-примусово відмовитися від громадянства Росії", - зазначила Захарова.
Так, раніше український міністр заявив, про необхідність розглянути можливість подвійного громадянства в Україні, однак при цьому з Росією воно має бути жорстко заборонено.
На його думку, під час війни та під час окупації не можна розмовляти про подвійне громадянство з РФ.
"Викликає подив, що міністр закордонних справ країни, яка декларує прагнення до досягнення якихось стандартів в області захисту прав людини і демократичних свобод, дозволяє собі озвучувати дискримінаційні заяви", - зазначила представниця російського МЗС.
Як повідомляв УНН, у міністерстві закордонних справ РФ назвали фейком слова голови МЗС України Павла Клімкіна про те, що пропагандистські канали пишуть тексти для російського дипвідомства.