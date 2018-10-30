Клімкін заявив про необхідність дискусії щодо подвійного громадянства

ukru
Ексклюзив
15:27 • 26524 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 60507 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 115973 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 102291 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 94166 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 109368 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 126229 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74196 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82359 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 162676 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
5 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 62121 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 111741 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 88076 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 68476 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 66589 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 115975 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 126231 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 162680 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 507350 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 587081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 3779 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 6632 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 19906 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52783 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56850 перегляди
Актуальне
Клімкін заявив про необхідність дискусії щодо подвійного громадянства

Клімкін заявив про необхідність дискусії щодо подвійного громадянства

Київ • УНН

 • 13051 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про необхідність розглянути можливість подвійного громадянства в Україні, однак при цьому з Росією воно має бути жорстко заборонено. Про це міністр повідомив під час спілкування зі студентами у Львові, передає УНН.

"Потрібно розглянути можливість подвійного громадянства за чітких умов. І сказати, що ти (той, хто має подвійне громадянство, – ред.) не можеш бути Президентом, міністром, депутатом Верховної Ради, не можеш командувати військами", – сказав Клімкін.

При цьому він підкреслив, що під час війни та під час окупації не можна розмовляти про подвійне громадянство з Росією.

"Це має бути жорстко заборонено. Про це не може бути жодної реальної дискусії. Ті, хто мають російські паспорти, нехай їх здають, інакше ми будемо їх виловлювати, зрозуміло, якимось розумним чином", – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому "з келихом шампанського" громадянам України видавали угорські паспорти.

4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому, Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому.

Угорщина у свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.

Крім того, в Угорщині заявили, що Київ зволікає зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні та повідомили, що розцінюють такі дії, як "недружній жест".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83