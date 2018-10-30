Клімкін заявив про необхідність дискусії щодо подвійного громадянства

"Потрібно розглянути можливість подвійного громадянства за чітких умов. І сказати, що ти (той, хто має подвійне громадянство, – ред.) не можеш бути Президентом, міністром, депутатом Верховної Ради, не можеш командувати військами", – сказав Клімкін.

При цьому він підкреслив, що під час війни та під час окупації не можна розмовляти про подвійне громадянство з Росією.

"Це має бути жорстко заборонено. Про це не може бути жодної реальної дискусії. Ті, хто мають російські паспорти, нехай їх здають, інакше ми будемо їх виловлювати, зрозуміло, якимось розумним чином", – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому "з келихом шампанського" громадянам України видавали угорські паспорти.

4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому, Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому.

Угорщина у свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.

Крім того, в Угорщині заявили, що Київ зволікає зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні та повідомили, що розцінюють такі дії, як "недружній жест".