Клімкін заявив про необхідність дискусії щодо подвійного громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про необхідність розглянути можливість подвійного громадянства в Україні, однак при цьому з Росією воно має бути жорстко заборонено. Про це міністр повідомив під час спілкування зі студентами у Львові, передає УНН.
"Потрібно розглянути можливість подвійного громадянства за чітких умов. І сказати, що ти (той, хто має подвійне громадянство, – ред.) не можеш бути Президентом, міністром, депутатом Верховної Ради, не можеш командувати військами", – сказав Клімкін.
При цьому він підкреслив, що під час війни та під час окупації не можна розмовляти про подвійне громадянство з Росією.
"Це має бути жорстко заборонено. Про це не може бути жодної реальної дискусії. Ті, хто мають російські паспорти, нехай їх здають, інакше ми будемо їх виловлювати, зрозуміло, якимось розумним чином", – заявив міністр.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому "з келихом шампанського" громадянам України видавали угорські паспорти.
4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому, Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому.
Угорщина у свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.
Крім того, в Угорщині заявили, що Київ зволікає зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні та повідомили, що розцінюють такі дії, як "недружній жест".