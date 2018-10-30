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Климкин заявил о необходимости дискуссии о двойном гражданстве

Климкин заявил о необходимости дискуссии о двойном гражданстве

Киев  •  УНН

 • 13040 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости рассмотреть возможность двойного гражданства в Украине, однако при этом с Россией оно должно быть жестко запрещено. Об этом министр сообщил во время общения со студентами во Львове, передает УНН.

"Нужно рассмотреть возможность двойного гражданства при четких условиях. И сказать, что ты (тот, кто имеет двойное гражданство, – ред.) не можешь быть президентом, министром, депутатом Верховной Рады, не можешь командовать войсками", – сказал Климкин.

При этом он подчеркнул, что во время войны и во время оккупации нельзя разговаривать о двойном гражданстве с Россией.

"Это должно быть жестко запрещено. Об этом не может быть никакой реальной дискуссии. Те, кто имеют российские паспорта, пусть их сдают, иначе мы будем их вылавливать, понятно, каким-то разумным образом", – заявил министр.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

4 октября из-за раздачу венгерского гражданства в Берегово, Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово.

Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.

Кроме того, в Венгрии заявили, что Киев медлит с одобрением кандидатуры нового венгерского посла в Украине и сообщили, что расценивают такие действия, как "недружественный жест".

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