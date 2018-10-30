Климкин заявил о необходимости дискуссии о двойном гражданстве

КИЕВ. 30 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости рассмотреть возможность двойного гражданства в Украине, однако при этом с Россией оно должно быть жестко запрещено. Об этом министр сообщил во время общения со студентами во Львове, передает УНН.