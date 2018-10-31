У МЗС України і РФ виникла суперечка щодо того, хто пише заяви російському відомству
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ РФ назвали фейком слова голови МЗС України Павла Клімкіна про те, що пропагандистські канали пишуть тексти для російського дипвідомства. Відповідний коментар оприлюднено на сторінці російського МЗС у Twitter, передає УНН.
“Раніше в МЗС РФ писали тексти для пропагандистських каналів, тепер ці канали пишуть тексти для МЗС. Але, зрештою, це все багато в чому одна кухня. А Росія остаточно котиться до своєї окремої реальності, причому вже не від західного, а від усього адекватного світу”, — написав П.Клімкін.
У російському дипвідомстві назвали слова українського міністра фейком.
“Раніше колонку редактора для Bazaar_Ru писала Шахрі Амірханова, тепер її передрукували в VogueUkraine за підписом Ольги Сушко. Це факт. А те, що написали Ви — фейк”, — відповіли Клімкіну в російському МЗС.
Нагадаємо, напередодні Рада Безпеки ООН на позачерговому засіданні заслухала ситуацію щодо запланованих на 11 листопада “виборів” на Донбасі.
Під час засідання Росія звинуватила Київ у невиконанні мінських домовленостей, а ЄС і США — у потуранні йому.
Раньше колонку редактора для @Bazaar_Ru писала Шахри Амирханова, теперь её перепечатали в @VogueUkraine за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали Вы - фейк— МИД России (@MID_RF) 31 октября 2018 г.