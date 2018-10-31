В МИД Украины и РФ возник спор о том, кто пишет заявления российскому ведомству

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КИЕВ. 31 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел РФ назвали фейком слова главы МИД Украины Павел Климкин о том, что пропагандистские каналы пишут тексты для российского дипведомства. Соответствующий комментарий опубликован на странице российского МИД в Twitter, передает УНН.

"Ранее в МИД РФ писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД. Но, в конце концов, это все во многом одна кухня. А Россия окончательно катится к своей отдельной реальности, причем уже не от западного, а от всего адекватного мира", - написал П.Климкин.

В российском дипведомством назвали слова украинского министра фейком.

"Раньше колонку редактора для Bazaar_Ru писала Шахри Амирханова, теперь ее перепечатали в VogueUkraine за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали Вы - фейк", - ответили Климкин в российском МИДе.

Напомним, накануне Совет Безопасности ООН на внеочередном заседании заслушала ситуацию по запланированных на 11 ноября "выборов" на Донбассе.

Во время заседания Россия обвинила Киев в невыполнении минских договоренностей, а ЕС и США - в попустительстве ему.

Раньше колонку редактора для @Bazaar_Ru писала Шахри Амирханова, теперь её перепечаталы в @VogueUkraine за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали Вы - фейк

- МИД России (@MID_RF) 31 октября 2018 г.

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