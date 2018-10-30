РФ в ООН звинуватила ЄС і США в невиконанні Києвом Мінських угод

“Київ не дотримується домовленностей про припинення вогню, просунувся не менш ніж на 15 км вглиб сірої зони, ухиляється від виконання своїх політичних зобовзань і намагається маргінелізувати механізми мінської групи і запустити по другому колу обговорення вже узгоджених питань. Йому в цьому сприяють наші Західні партнери”, — заявив російськй представник.

За його словами, про це свідчать, наприклад, заяви Курта Волкера про те, що “самопроголошеним республікам Донбасу немає місця у Мінських домовленостях і що вони мають зникнути”.

“В тому, що київська влада не виконує Мінські домовленності, винні ви — ЄС і США. ЄС і США стверджують, що антиросійські санкції будуть зняті, коли будуть виконані Мінські домовленості, але оскількі ці домовленості не виконує нинішня київська влада, така позиція означає запрошення Україні продовжувати саботувати Мінські угоди”, — сказав Постпред.

Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.

Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.