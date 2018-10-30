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РФ в ООН звинуватила ЄС і США в невиконанні Києвом Мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. ЄС і США винні в тому, що київська влада не виконує Мінські домовленності. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив постійний представник РФ при ООН Василій Небезня, передає кореспондент УНН.

“Київ не дотримується домовленностей про припинення вогню, просунувся не менш ніж на 15 км вглиб сірої зони, ухиляється від виконання своїх політичних зобовзань і намагається маргінелізувати механізми мінської групи і запустити по другому колу обговорення вже узгоджених питань. Йому в цьому сприяють наші Західні партнери”, — заявив російськй представник.

За його словами, про це свідчать, наприклад, заяви Курта Волкера про те, що “самопроголошеним республікам Донбасу немає місця у Мінських домовленостях і що вони мають зникнути”.

“В тому, що київська влада не виконує Мінські домовленності, винні ви — ЄС і США. ЄС і США стверджують, що антиросійські санкції будуть зняті, коли будуть виконані Мінські домовленості, але оскількі ці домовленості не виконує нинішня київська влада, така позиція означає запрошення Україні продовжувати саботувати Мінські угоди”, — сказав Постпред.

Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.

Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.

Українські Національні Новини

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