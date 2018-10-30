РФ в ООН обвинила ЕС и США в невыполнении Киевом Минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. ЕС и США виноваты в том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небезня, передает корреспондент УНН.
“Киев не придерживается договоренностей о прекращении огня, продвинулся не менее 15 км вглубь серой зоны, уклоняется от выполнения своих политических зобовзань и пытается маргинелизуваты механизмы минской группы и запустить по второму кругу обсуждения уже согласованных вопросов. Ему в этом способствуют наши Западные партнеры”, — заявил российский представитель.
По его словам, об этом свидетельствуют, например, заявления Курта Волкера о том, что “самопровозглашенным республикам Донбасса нет места в Минских договоренностях и они должны исчезнуть”.
“В том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности, виноваты вы — ЕС и США. ЕС и США утверждают, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены Минские договоренности, но поскольку эти договоренности не выполняет нынешняя киевская власть, такая позиция означает приглашение Украины продолжать саботировать Минские соглашения”, — сказал постпред.
Как сообщал УНН, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая — о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая — о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.
Как отмечают российские СМИ, внеочередное заседание по Украине происходит именно накануне запланированных боевиками на 11 ноября “выборов” на Донбассе.