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Российский МИД обвинил Климкин в дискриминации из-за заявления о паспортах

Киев  •  УНН

 • 10502 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел РФ вызвало удивление заявление главы украинского МИД Павла Климкина о двойном гражданстве с Россией. Об этом сегодня во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент УНН.

"Павел Климкин предложил украинцам, которые имеют российские паспорта, вообще добровольно-принудительно отказаться от гражданства России", - отметила Захарова.

Так, ранее украинский министр заявил о необходимости рассмотреть возможность двойного гражданства в Украине, однако при этом с Россией оно должно быть жестко запрещено.

По его мнению, во время войны и во время оккупации нельзя разговаривать о двойном гражданстве с РФ.

"Вызывает удивление, что министр иностранных дел страны, декларирует стремление к достижению каких-то стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод, позволяет себе озвучивать дискриминационные заявления", - отметила представительница российского МИД.

Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел РФ назвали фейком слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что пропагандистские каналы пишут тексты для российского дипведомства.

Украинские Национальные Новости

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