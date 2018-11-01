Российский МИД обвинил Климкин в дискриминации из-за заявления о паспортах

"Павел Климкин предложил украинцам, которые имеют российские паспорта, вообще добровольно-принудительно отказаться от гражданства России", - отметила Захарова.



Так, ранее украинский министр заявил о необходимости рассмотреть возможность двойного гражданства в Украине, однако при этом с Россией оно должно быть жестко запрещено.



По его мнению, во время войны и во время оккупации нельзя разговаривать о двойном гражданстве с РФ.



"Вызывает удивление, что министр иностранных дел страны, декларирует стремление к достижению каких-то стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод, позволяет себе озвучивать дискриминационные заявления", - отметила представительница российского МИД.



Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел РФ назвали фейком слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что пропагандистские каналы пишут тексты для российского дипведомства.



