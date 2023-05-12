Російська ракета під Бидгощем: польська опозиція розкритикувала дії міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Основна опозиційна партія Польщі заявила в п'ятницю, що міністра оборони має бути притягнуто до кримінальної відповідальності за невиконання службових обов'язків після того, як останній звинуватив армію в тому, що вона не поінформувала уряд про російську ракету грудні. Про це УНН пише посилаючись на tvn24.
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Місцеві ЗМІ нещодавно повідомили, що у квітні в лісі на півночі Польщі було виявлено військовий об'єкт — російську ракету Х-55.
Міністр оборони Маріуш Блащак заявив у четвер, що перевірка, яку він запросив після виявлення об'єкта, показала, що Оперативне командування Збройних сил отримало інформацію від України про напрямок ракети у бік Польщі, але не здійснило відповідних дій.
Блащак також сказав, що перевірка виявила недоліки в тому, як проводився пошук об'єкта.
Деталі
Політики з "Громадянської коаліції" в Сеймі прокоментували заяву глави Міноборони щодо знайденого під Бидгощем об'єкта.
Міністр Блащак, безперечно, має піти, бо його подальше функціонування загрожує безпеці Польщі, заявив колишній віцепрем'єр Томаш Семоняк.
Депутат Цезарій Томчик заявив, що подасть заяву до прокуратури про можливе невиконання головою Міністерства національної оборони своїх обов'язків.
"Сьогодні ми подамо заяву до прокуратури про можливий злочин, скоєний міністром Блащаком у зв'язку з невиконанням ним своїх обов'язків", - заявив Томчик.
"Цей випадок свідчить про глибоку кризу довіри та відносин між політичним керівництвом Міноборони та польською армією", - наголосив Семоняк.
За словами політика, Маріушу Блащаку "немає хорошого пояснення".
"Або він міністр, який нічого не знає і не займається армією, або він знав і не робив абсолютно нічого, навіть не повідомляючи прем'єра. Це показує, особливо у контексті вчорашнього нападу на підлеглих, що міністр Блащак втратив здатність керувати Міністерством національної оборони", - наголосив він.
Депутат Чеслав Мрочок, який був заступником голови Міністерства національної оборони у 2011-2015 роках, зазначив, що "немає більшої загрози, ніж ракетна загроза".