Російська ракета під Бидгощем: польська опозиція розкритикувала дії міністра оборони

КИЇВ. 12 травня. УНН. Основна опозиційна партія Польщі заявила в п'ятницю, що міністра оборони має бути притягнуто до кримінальної відповідальності за невиконання службових обов'язків після того, як останній звинуватив армію в тому, що вона не поінформувала уряд про російську ракету грудні. Про це УНН пише посилаючись на tvn24.