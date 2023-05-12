Российская ракета под Быдгощем: польская оппозиция раскритиковала действия министра обороны

КИЕВ. 12 мая. УНН. Основная оппозиционная партия Польши заявила в пятницу, что министр обороны должен быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение служебных обязанностей после того, как последний обвинил армию в том, что она не проинформировала правительство о российской ракете в декабре. Об этом УНН пишет ссылаясь на tvn24.