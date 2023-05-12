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Российская ракета под Быдгощем: польская оппозиция раскритиковала действия министра обороны

Российская ракета под Быдгощем: польская оппозиция раскритиковала действия министра обороны

Киев • УНН

 • 1273500 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Основная оппозиционная партия Польши заявила в пятницу, что министр обороны должен быть привлечен к уголовной ответственности за невыполнение служебных обязанностей после того, как последний обвинил армию в том, что она не проинформировала правительство о российской ракете в декабре. Об этом УНН пишет ссылаясь на tvn24.

Ранее

Местные СМИ недавно сообщили, что в апреле в лесу на севере Польши был обнаружен военный объект — российская ракета Х-55.

Министр обороны Мариуш Блащак заявил в четверг, что проверка, которую он запросил после обнаружения объекта, показала, что Оперативное командование Вооруженных сил получило информацию от Украины о направлении ракеты в сторону Польши, но не предприняло соответствующих действий.

Блащак также сказал, что проверка выявила недостатки в том, как проводился поиск объекта.

Детали

Политики из "Гражданской коалиции" в Сейме прокомментировали заявление главы Минобороны относительно найденного под Быдгощем объекта.

Министр Блащак, безусловно, должен уйти, потому что его дальнейшее функционирование угрожает безопасности Польши, заявил бывший вице-премьер Томаш Семоняк.

Депутат Цезарий Томчик заявил, что подаст заявление в прокуратуру о возможном невыполнении главой Министерства национальной обороны своих обязанностей.

"Сегодня мы подадим заявление в прокуратуру о возможном преступлении, совершенном министром Блащаком в связи с невыполнением им своих обязанностей", — заявил Томчик.

"Этот случай свидетельствует о глубоком кризисе доверия и отношений между политическим руководством Минобороны и польской армией", — подчеркнул Семоняк.

По словам политика, Мариушу Блащаку "нет хорошего объяснения".

"Или он министр, который ничего не знает и не занимается армией, или он знал и не делал абсолютно ничего, даже не сообщая премьеру. Это показывает, особенно в контексте вчерашнего нападения на подчиненных, что министр Блащак потерял способность управлять Министерством национальной обороны", — подчеркнул он.

Депутат Чеслав Мрочок, который был заместителем главы Министерства национальной обороны в 2011-2015 годах, отметил, что "нет большей угрозы, чем ракетная угроза".

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