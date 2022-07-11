"російська федерація завжди брала грошима": Жданов розповів, чи впливає рф на президента Франції Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. росія може впливати на президента Франції Еммануеля Макрона за допомогою грошей. Таку думку журналістам УНН озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він розповів, що болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв має список із 600 прізвищ корумпованих росією політиків, серед яких можуть бути й перші особи Європи.
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“Думаю, що (росія - ред.) впливає і, скоріш за все, не стільки силою, скільки грошима. російська федерація завжди брала грошима. Є такий Христо Грозєв, керівник Bellingcat, то він ще рік тому оголосив, що в нього є список з 600 прізвищ європейських політиків, які були корумповані рф. Він провів масштабне розслідування (...). Я думаю, що ми можемо побачити до речі там (в цьому списку - ред.) і перших осіб Європи.
Справа в тому, що в росії було дуже багато грошей і чорного налу. Деякі джерела кажуть, що гроші в Європу возили валізами, дипломатичною поштою, щоб була готівка, яку не можна відстежити по банківських рахунках, тому вони Європу корумпували і просто скупили”, - пояснив Жданов.
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Він додав, що путін та його прибічники можуть маніпулювати як Еммануелем Макроном так і Марін Ле Пен за допомогою грошей та навів один приклад з історії взаємозв'язку цих двох країн.
“Як маніпулював путін через Ле Пен Макроном під час виборів? Я думаю, цілком можливо, що через гроші. Пам’ятаєте був такий Сердюков, міністр оборони в рф? Де він замовляв десантні кораблі "Містраль"? У Франції. А за що його зняли? Там була кримінальна справа, що він з цього контракту брав 10% відкату.
Державний контракт був на 3,2 млрд євро, Франція будувала ці "Містралі" - Макрон тоді був міністром фінансів. Через нього проходив цей контракт. Це просто приклад для роздуму, це не констатація факту. На Т-72 стоять французькі приціли, на БПЛА "Орлан", який нещодавно збили наші бійці - в ньому стоїть матриця французького виробництва. Не знаю, буде розслідування ЄС чи ні, але на матриці є серійний номер, можна дізнатися як вона потрапила в рф у той час, як проти росії вже 8 років діють санкції”, - розповів Олег Жданов.
Додамо
Попри те, що Франція допомагає Україні у війні з росією, у червні місяці Макрон піддався критиці стосовно своєї заяви про те, що не потрібно "принижувати" росію. Мовляв, щоб після завершення війни можна було знайти дипломатичне рішення для її виходу з ізоляції.
Окрім того, французький очільник неодноразово спілкувався з президентом рф володимиром путіним після початку повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо
На думку політолога Владислава Дзівідзінського, російським та білоруським олігархам, наближеним до путіна, може бути вигідна війна в Україні, принаймні таким чином вони планують зберегти свої накопичені статки та збільшити їх.
Серед бізнесменів рф, яким могла бути вигідна війна в Україні, є Андрій Мельниченко (мінерально-хімічна компанія “ЄвроХім”), Олег Дерипаска (власник холдингу “Базовий Елемент”, колишній власник ХТЗ) та Дмитро Мазепін ("Об'єднана хімічна компанія "Уралхім"). Останній, до речі, чи то за збігом обставин, чи заплановано - у лютому, перед війною, розпочав викуп акцій “Тольяттіазот” - одного із найбільших у світі виробників аміаку, який транспортується на експорт лише через Одесу.
Окрім того, виявилося, що саме Мазепін свого часу допомагав путіну приборкати лукашенка та планував напад на Україну через білорусь ще у 2020-2021 роках.
Тоді під час протестів в білорусі Мазепін, який обурився на лукашенка через його відмову допомогти у злитті білоруської та російської компанії (“Білоруськалія” з “Уралкалієм”), вирішив допомогти путіну в “окупуванні білорусі” і планував створити нібито “опозиційний” комітет, паралельно, як заявляв Роман Протасевич, фінансуючи Nexta.