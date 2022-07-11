"російська федерація завжди брала грошима": Жданов розповів, чи впливає рф на президента Франції Макрона

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“Думаю, що (росія - ред.) впливає і, скоріш за все, не стільки силою, скільки грошима. російська федерація завжди брала грошима. Є такий Христо Грозєв, керівник Bellingcat, то він ще рік тому оголосив, що в нього є список з 600 прізвищ європейських політиків, які були корумповані рф. Він провів масштабне розслідування (...). Я думаю, що ми можемо побачити до речі там (в цьому списку - ред.) і перших осіб Європи.

Справа в тому, що в росії було дуже багато грошей і чорного налу. Деякі джерела кажуть, що гроші в Європу возили валізами, дипломатичною поштою, щоб була готівка, яку не можна відстежити по банківських рахунках, тому вони Європу корумпували і просто скупили”, - пояснив Жданов.

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Він додав, що путін та його прибічники можуть маніпулювати як Еммануелем Макроном так і Марін Ле Пен за допомогою грошей та навів один приклад з історії взаємозв'язку цих двох країн.

“Як маніпулював путін через Ле Пен Макроном під час виборів? Я думаю, цілком можливо, що через гроші. Пам’ятаєте був такий Сердюков, міністр оборони в рф? Де він замовляв десантні кораблі "Містраль"? У Франції. А за що його зняли? Там була кримінальна справа, що він з цього контракту брав 10% відкату.

Державний контракт був на 3,2 млрд євро, Франція будувала ці "Містралі" - Макрон тоді був міністром фінансів. Через нього проходив цей контракт. Це просто приклад для роздуму, це не констатація факту. На Т-72 стоять французькі приціли, на БПЛА "Орлан", який нещодавно збили наші бійці - в ньому стоїть матриця французького виробництва. Не знаю, буде розслідування ЄС чи ні, але на матриці є серійний номер, можна дізнатися як вона потрапила в рф у той час, як проти росії вже 8 років діють санкції”, - розповів Олег Жданов.

Додамо

Попри те, що Франція допомагає Україні у війні з росією, у червні місяці Макрон піддався критиці стосовно своєї заяви про те, що не потрібно "принижувати" росію. Мовляв, щоб після завершення війни можна було знайти дипломатичне рішення для її виходу з ізоляції.



Окрім того, французький очільник неодноразово спілкувався з президентом рф володимиром путіним після початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо

На думку політолога Владислава Дзівідзінського, російським та білоруським олігархам, наближеним до путіна, може бути вигідна війна в Україні, принаймні таким чином вони планують зберегти свої накопичені статки та збільшити їх.

Серед бізнесменів рф, яким могла бути вигідна війна в Україні, є Андрій Мельниченко (мінерально-хімічна компанія “ЄвроХім”), Олег Дерипаска (власник холдингу “Базовий Елемент”, колишній власник ХТЗ) та Дмитро Мазепін ("Об'єднана хімічна компанія "Уралхім"). Останній, до речі, чи то за збігом обставин, чи заплановано - у лютому, перед війною, розпочав викуп акцій “Тольяттіазот” - одного із найбільших у світі виробників аміаку, який транспортується на експорт лише через Одесу.

Окрім того, виявилося, що саме Мазепін свого часу допомагав путіну приборкати лукашенка та планував напад на Україну через білорусь ще у 2020-2021 роках.

Тоді під час протестів в білорусі Мазепін, який обурився на лукашенка через його відмову допомогти у злитті білоруської та російської компанії (“Білоруськалія” з “Уралкалієм”), вирішив допомогти путіну в “окупуванні білорусі” і планував створити нібито “опозиційний” комітет, паралельно, як заявляв Роман Протасевич, фінансуючи Nexta.