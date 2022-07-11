"российская федерация всегда брала деньгами": Жданов рассказал, влияет ли рф на президента Франции Макрона

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“Думаю, что (россия – ред.) влияет и, скорее всего, не столько силой, сколько деньгами. российская федерация всегда брала деньгами. Есть такой Христо Грозев, руководитель Bellingcat, он еще год назад объявил, что у него есть список из 600 фамилий европейских политиков, которые были коррумпированы рф. Он провел масштабное расследование (…). Я думаю, что мы можем увидеть кстати там (в этом списке – ред.) и первых лиц Европы.

Дело в том, что у россии было очень много денег и черного нала. Некоторые источники говорят, что деньги в Европу возили чемоданами, дипломатической почтой, чтобы были наличные деньги, которые нельзя отследить по банковским счетам, поэтому они Европу коррумпировали и просто скупили”, - пояснил Жданов.

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Он добавил, что путин и его сторонники могут манипулировать как Эммануэлем Макроном, так и Марин Ле Пен с помощью денег и привел один пример из истории взаимосвязи этих двух стран.

“Как манипулировал путин через Ле Пен Макроном во время выборов? Я думаю, вполне возможно, что через деньги. Помните был такой Сердюков, министр обороны в рф? Где он заказывал десантные корабли "Мистраль"? Во Франции. А за что его сняли? Там было уголовное дело, что он по этому контракту брал 10% отката.

Государственный контракт был на 3,2 млрд евро, Франция строила эти "Мистрали" – Макрон тогда был министром финансов. Через него проходил этот контракт. Это просто пример к размышлению, это не констатация факта. На Т-72 стоят французские прицелы, на БПЛА "Орлан", который недавно сбили наши бойцы - в нем стоит матрица французского производства. Не знаю, будет ли расследование ЕС или нет, но на матрице есть серийный номер, можно узнать как она попала в рф в то время, как против россии уже 8 лет действуют санкции”, - рассказал Олег Жданов.

Добавим

Несмотря на то, что Франция помогает Украине в войне с россией, в июне Макрон подвергся критике относительно своего заявления о том, что не нужно "унижать" россию. Мол, чтобы по окончании войны можно было найти дипломатическое решение для ее выхода из изоляции.



Кроме того, французский глава неоднократно общался с президентом россии владимиром путиным после начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним

По мнению политолога Владислава Дивидзинского, российским и белорусским олигархам, приближенным к путину, может быть выгодна война в Украине, по крайней мере, таким образом они планируют сохранить свое накопленное состояние и увеличить его.

Среди бизнесменов россии, которым могла быть выгодна война в Украине, есть Андрей Мельниченко (минерально-химическая компания “ЕвроХим”), Олег Дерипаска (владелец холдинга “Базовый Элемент”, бывший владелец ХТЗ) и Дмитрий Мазепин ("Объединенная химическая компания "Уралхим"). Последний, кстати, будь то по стечению обстоятельств или запланировано - в феврале, перед войной, начал выкуп акций “Тольяттиазот” - одного из крупнейших в мире производителей аммиака, который транспортируется на экспорт только через Одессу.

Кроме того, оказалось, что именно Мазепин в свое время помогал путину обуздать лукашенко и планировал нападение на Украину через беларусь еще в 2020-2021 годах.

Тогда во время протестов в беларуси Мазепин, возмутившийся на лукашенко из-за его отказа помочь в слиянии белорусской и российской компании (“Беларуськалия” с “Уралкалием”), решил помочь путину в “оккупировании беларуси” и планировал создать якобы “оппозиционный” комитет, параллельно, как заявлял Роман Протасевич, финансируя Nexta.