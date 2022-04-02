Російська делегація підтвердила, що переговорники мають достатньо напрацювань для зустрічі Зеленського і путіна – Арахамія

Цитата

"Найбільш важливий момент – вони теж підтвердили нашу тезу, що драфти документів вже достатньо напрацьовані для того, щоб проводити безпосередні консультації між двома лідерами країн – президентами України і російської федерації. Тому у нас зараз завдання – швидше напрацювати якусь фінальну стадію не самого документу, а тих питань, які ми вже чіпали, і готувати можливу зустріч президентів", - сказав Арахамія.

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Він також нагадав, що цього тижня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському і російському диктатору володимиру путіну.

"Нібито він теж підтвердив зі своєї сторони, що вони вже в найближчий час готові організовувати зустріч. Ми ще чекаємо – звичайно, не відома ані дата, ані місце. Але ми вважаємо, що місце з великою вірогідністю буде в Стамбулі чи Анкарі, тобто в Туреччині", - зазначив очільник делегації.

Доповнення

Як писав УНН, на переговорах у Стамбулі цього тижня українська делегація запропонувала російській стороні мирний договір. Він передбачає, зокрема, 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.

Також у переговорній групі заявили, що вбачають серед країн-гарантів безпеки України – росію, а Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала росія.