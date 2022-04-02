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Российская делегация подтвердила, что переговорщики имеют достаточно наработок для встречи Зеленского и путина - Арахамия

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские делегаты подтвердили тезис о том, что драфты документов уже достаточно наработаны для проведения консультаций между президентами Украины и российской федерации. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.

Российская делегация подтвердила, что переговорщики имеют достаточно наработок для встречи Зеленского и путина - Арахамия

Цитата

"Наиболее важный момент - они тоже подтвердили нашу тезис, что драфты документов уже достаточно наработан для того, чтобы проводить прямые консультации между двумя лидерами стран - президентами Украины и российской федерации. Поэтому у нас сейчас задача - быстрее наработать какую-то финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которые мы уже трогали, и готовить возможную встречу президентов", - сказал Арахамия.

Подробности

Он также напомнил, что на этой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору владимиру путину.

"Якобы он тоже подтвердил со своей стороны, что они уже в ближайшее время готовы организовывать встречу. Мы еще ждем - конечно, не известна ни дата, ни место. Но мы считаем, что место с большой вероятностью будет в Стамбуле или Анкаре, то есть в Турции", - отметил глава делегации.

Дополнение

Как писал УНН, на переговорах в Стамбуле на этой неделе украинская делегация предложила российской стороне мирный договор. Он предусматривает, в частности, 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.

Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию, а Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.

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