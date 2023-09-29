Росіяни завдали 116 ударів по прикордонню Сумщини за день
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. На Сумщині за день зафіксували 116 вибухів внаслідок російських обстрілів у 9 прикордонних громадах. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Білопільська, Путивльська, Миколаївська громади. Зокрема:
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- Есманська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів).
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- Шалигинська громада: здійснено обстріл з міномету (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
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- Миколаївська сільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).
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- Путивльська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
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- Великописарівська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з артилерії (3 вибухи).
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- Білопільська громада: зафіксовано обстріли з танку (2 вибухи) , ствольної артилерії (2 вибухи), обстріл з АГС (14 вибухів) та мінометів (13 вибухів).
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- Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).
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- Краснопільська громада: були артобстріли (21 вибух).
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- Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (7 вибухів).
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Додамо
Упродовж 28 вересня військові російської армії здійснили 30 обстрілів Сумської області, здійснивши 188 ударів.
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