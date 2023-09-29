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Росіяни завдали 116 ударів по прикордонню Сумщини за день

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. На Сумщині за день зафіксували 116 вибухів внаслідок російських обстрілів у 9 прикордонних громадах. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Білопільська, Путивльська, Миколаївська громади. Зокрема:

  • Есманська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів).
  • Шалигинська громада: здійснено обстріл з міномету (2 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
  • Миколаївська сільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).
  • Путивльська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів) та обстріл з артилерії (3 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріли з танку (2 вибухи) , ствольної артилерії (2 вибухи), обстріл з АГС (14 вибухів) та мінометів (13 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).
  • Краснопільська громада: були артобстріли (21 вибух).
  • Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (7 вибухів).

Додамо

Упродовж 28 вересня військові російської армії здійснили 30 обстрілів Сумської області, здійснивши 188 ударів.

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